Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV’de ekrana gelen; farklı senaryosu, oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizi “Ufak tefek Cinayetler”‘in 4 başrol oyuncusu; Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen ve Bade İşçil’in lise yıllarını canlandıran genç oyuncularla olan benzerlikleri büyük dikkat çekti. İlk bölümü ekiple birlikte seyreden genç oyuncular, lise yıllarını canlandırdıkları aktrislerle yan yana geldi.