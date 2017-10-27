Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının önemli ismi Osman Seden’in oğlu Kemal Seden, Ankara’da babasının adını taşıyan sinema ve televizyonculuk okulunu açtı. “Babasının ismini yaşatacak tek kişi varsa oda oğludur” diyen Kemal Seden, şöyle konuştu: Bazı kişiler babamın ismini kullanarak kâr amacı güden yer açmak istedi. Bunlara izin vermedim. Onur duyduğum babamın adını, kurduğum sinema ve televizyon okulunda yaşatacağım...

Osman Seden adını taşıyan sinema ve televizyon okulunun ilkini Ankara’da seçkin eğitmenlerle açan Kemal Seden, bu atılımın birçok şehirde hayat bulacağını da sözlerine ekledi.