Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

120 gündür kayıp olan ve her yerde kızını arayan acılı baba, son çare olarak Esra Erol'un programına başvurdu. "Yediğim yemek boğazımdan geçmiyor" diyen acılı baba 120 gün sonra kızına kavuştu fakat bir şokla karşılaştı.

YASEMİN TELEFONLA BAĞLANDI

Telefonla canlı yayına bağlanan Yasemin ve babası arasında duygu dolu anlar yaşandı. Babasını defalarca aradığını belirten Yasemin, "Ancak beni dolandırıcı zannetiği için telefonu yüzüme kapattı" dedi.

EVLENDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Üniversite okuduktan sonra Trabzon'a dönen fakat daha sonra evden kaçan ve 120 gündür kendisinden haber alınamayan Yasemin, 6 Ekim'de sevdiği adamla nikah masasına oturduklarını açıkladı. Genç kızın bu itirafı hem babasını hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.