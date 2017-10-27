Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma gecelerinin eğlencesi Beyaz Show, muhteşem konukları ve yepyeni içeriğiyle yeni sezonda canlı olarak yayınlanacak.

YENİ TİPLEMELER OLACAK

Uzun bir aradan sonra Beyaz Show yepyeni dekoruyla, birbirinden eğlenceli canlı yayın sürprizleriyle, konuklarıyla ve baştan oluşturduğu dumanı üstünde tüten son model tiplemeleriyle canlı olarak 27 Ekim Cuma akşamı saat 23.15'te yayınlanacak.

İLK BÖLÜM KONUKLARI BOMBA

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, şarkıcı Simge Sağın, 'İlk Öpücük' filminin başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Özge Gürel, Beyaz Show'un yeni sezon ilk programına konuk oluyor.

NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı Beyaz Show, 9 Haziran'da sezon finali yapmıştı.