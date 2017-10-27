Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin, yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un yazdığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi "Arka Sokaklar" ın oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Pelin Körmükçü katıldı.

PELİN KÖRMÜKÇÜ UZUN ZAMANDIR EKRANLARDA YOKTU

Uzun bir aradan sonra ilk kez Arka Sokaklar ile ekrana dönen güzel oyuncu dizi de Gonca karakterine hayat verecek. Maceranın hız kesmeden devam ettiği Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma Kanal D'de.

Pelin Körmükçü kimdir?

Ünlü tiyatro ve dizi film sanatçısı Pelin Körmükçü, 10 Şubat 1970 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babasının adı Okay Körmükçü’dür. Tiyatrocu bir aileden gelmektedir. Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunudur. Ayrıca abisi Hazım Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü oyuncudur.

Soyisminin manası ise : Körmük, eskiden günümüzdeki sirk anlamına gelen bir kelimeymiş. İçinde gözbağcıların, sihirbazların, hokkabazların, pehlivanların, cambazların ve pek çok temaşa sanatının sergilendiği yer. Bunları icra edene de ‘Körmükçü’ diyorlarmış.

Uygulamalı Tiyatro-oyunculuk-seslendirme Eğitimi alan Pelin Körmükçü, 1988 yılında özel bir televizyon kanalında oyuncu olarak iş hayatına atıldı. Çeşitli Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Calve Çorba, Clos-up Diş Macunu, Vestel gibi reklam filmlerinde oynadı. Duru Tiyatroları, Hadi Çaman Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Beşiktaş Kültür Merkezinde tiyatro oyunlarında oyuncu olarak görev aldı.

1994 yılında Hadi Çaman ile Yeditepe Oyuncuları tiyatrosunda oyunculuk yaptı. Seslendirme çalışmaları da yapan Pelin Körmükçü, (BKM ) Beşiktaş Kültür Merkezi kadrosunda da görev yaptı.