Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre yoğun bakımda yatan İrem Derici'nin sosyal medya hesapları çalındı. Çalınan sosyal medya hesabından birçok uygunsuz içerik paylaşımı yapılırken Bursaspor ile ilgili bir kullanıcın küfürlü içeriği de paylaşıldı. O içerikten sonra birçok Bursalı kullanıcı İrem Derici'yi eleştirmişti.

Gelen tepkiler üzerine İrem Derici’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Atatürk Stadyumu Meydanında vereceği konser iptal edildi. Bursasporlular, sosyal medyada #Bursasanaağırgelirİrem başlıklı kampanya başlatmışlardı. Bursa Büyük Şehir Belediyesinden yapılan açıklamada” 29 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirilmesi planlanan İrem Derici konseri iptal edilmiştir” denildi.