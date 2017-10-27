Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RTÜK tarafından evlilik programlarına getirilen yasağı Hande Ataizi deldi. Zuhal Topal'ın adaylarıyla yola çıkan Ataizi'nin programı Sony Channel Türkiye kanalında yayınlanıyor.

SEDA VE ESRA FORMAT DEĞİŞTİRDİ

Hatırlanacağı üzere skandalların eksik olmadığı izdivaç programlarına yeni sezonda RTÜK tarafından yasak getirilmişti. Esra Erol ve Seda Sayan gibi isimler format değiştirerek yayınlarına devam ederken, Zuhal Topal herhangi bir kanalla anlaşamadı.

HANDE ATAİZİ YASAĞI DELDİ

Türk halkı tarafından bu programların yayından kaldırılması memnuniyetle karşılanırken, Hande Ataizi getirilen yasağı delen ilk isim oldu. Sony Channel Türkiye kanalında Zuhal Topal'ın gelin ve damat adaylarıyla yola devam eden Ataizi'ne yönelik bir yaptırım yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

HANİFE YAYINA BAĞLANDI

Şimdilerde sosyal medya hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraflar paylaşan müzmin gelin adayı Hanife'nin de telefonla bağlandığı programda tanıdık birçok yüz var.