Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekimlerine Kargıcak Koyu’nda devam edilen yarışmada 7 kişiden oluşan 4 grup yarışıyor. Yarışmanın Türkiye uygulayıcı yapımcılığını üstlenen firmanın yöneticisi Ümit Ertemiz, “Public Games” isimli programın 14 günde 36 milyon izleyiciye ulaştığını söyledi. Ertemiz, “Ruslar yarışmayı Türkiye’de yapmaya karar verdiler, protokol yapıldı. Birlikte Ege ve Akdeniz’in hemen hemen bütün koyları dolaşıldı. 3 bin kilometre yoldan sonra Kargıcak Koyu’nda karar verildi. Kargıcak Koyu’nun elektriği, suyu, ulaşımı, iklim koşulları ve bakirliği yazılan formata tam uygun. Yerel yöneticiler ve hükümet temsilcileriyle görüşüldü, ilgi ile karşılandı. Gerekli izinleri aldıktan sonra 2 ay sürecek projede tamamı ahşaptan oluşan sökülebilir takılabilir olan bir yarışma ve yaşam platformu oluşturuldu” diye konuştu.

Public Games isimli programda format gereği sunucu olmadığını söyleyen Ertemiz, “Yarışmacılar özel kıyafetler giyiyor ve kendileri için yapılan kulübelerde yaşıyorlar. Yarışmacılar aç da bırakılabiliyor, üç öğün yöresel lezzetli yemekler de ödül olarak verildiği gibi bazı günler yemek olarak bir bardak pişmemiş pirinç veriliyor. Survivor benzeri yarışlar çok zorlu, çamur havuzu, tırmanma platformu, zeplin, denizde bot ve yüzme, ip köprü gibi 12 farklı oyundan oluşuyor. Yarışma sırasında ödül kutusunun içindeki ödülü izleyiciler tarafından en çok beğenilen yarışmacı kazanıyor. Bu ödül bazen yiyecek, içecek olabilirken, bazen de para olabiliyor” dedi.

Yarışma alanında 52 adet sabit ve 12 adet aktüel kameranın oyuncuların her hareketini 24 saat kayıt altına aldığını anlatan Ertemiz, “Sadece yarışmada değil birbirleri ile olan diyalogları da puanlamaya dahil ediliyor. Finaldeki para ödülü çok büyük, son hafta açıklanacak. Yarışma Kasım aynın ortalarında bitecek” şeklinde konuştu.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur ise projenin ülkeye ve bölgeye olan getirisinin oldukça fazla olacağına inandığını belirterek, "Turizm açısından Rusya pazarı için önemli bir reklam mecrası oluştu. Dalyan’da bu ölü dediğimiz sezonda yaklaşık 200 kişinin bu projede çalıştığı belirtildi. Dekorların tamamı Ortaca ve Dalyan’daki esnaflarımızdan tedarik edilmiş. 3 ay sürecek olan bu projede şimdiden yüz binlerce lira esnafımızın kasasına girmiş durumda. Bildiğiniz gibi Dominik, Survivor programı sayesinde dünyaya tanıtıldı. Birçok fazla ülke Dominik’te oluşturulan platformda proje yapıyor. Bu projelerin orada büyük bir turizm getirisi olduğunu takip ediyoruz. Burada oluşturulan platformun da başka ülkeler için de yapılabilecek olması aynı etkileri Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz için oluşturabilir. Bu projenin ilk olarak Kargıcak Koyu’nda yapılması çok sevindirici. Başta Sayın Muğla Valimiz olmak üzere, Kaymakamımız, Belediye Başkanımıza konuya olan duyarlılığı ve yardımlarından dolayı bölgemiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.