Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

54.Uluslararası Antalya Film Festivali, dün akşam düzenlenen ödül töreniyle son buldu. Ulusal bölümün kaldırıldığı ve sadece uluslararası olarak devam eden festivalde 2’si Türk, 8’i yabancı, 10 film ödül için yarıştı. Ödül töreni öncesi beyaz perdenin yıldızları kırmızı halıdan yürüyerek salona girdi. Gazetecilere poz veren yıldızlar, birbirinden şık kıyafetlerle ilgi çekti.Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 1964 yılından bu yana yapılan festivalin, gelecek yıllarda uluslararası boyutunun daha da yükselerek yoluna devam edeceğini ve Türkiye’nin yüz akı olacağını kaydetti.

Törende “En İyi Film” ödülü Çin yapımı “Angel’s Wear White” filminin oldu. “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü yine aynı filmdeki performansıyla filmin başrol oyuncusu Wen Qi’ye, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü de İran yapımı Dürüst Bir Adam (A Man of Integrity/ Lerd) filmindeki performansıyla başrol oyuncusu Reza Akhlaghirad’a verildi. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise ABD’li yıldız Matt Dillon’a gitti. Avni Tolunay İzleyici Ödülü’nü kazanan Misafir filminin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu, “Bir film çektim, hayatım değişti. Ödülü savaştan kaçan bütün mülteci çocuklara armağan ediyorum” dedi.