Arapça yayın yapan ‘Alnoor’ internet sitesi ile TRT Arapça arasında ortaklık anlaşması imzalandı. Böylece sitenin Arap dünyasında ilgiyle takip edilen “Diriliş Ertuğrul” başta olmak üzere TRT’de yayınlanan bazı Türk dizilerini eş zamanlı yayınlayacağı bildirildi. TRT’nin Arapça internet sitesinde yer alan habere göre, söz konusu anlaşma gereğince ‘Alnoor’ sitesi, TRT’nin bazı dizilerini Türkçe’den Arapça’ya çevirme ve eş zamanlı olarak yayınlama hakkını elde etti. Türkiye’de yayın gününden bir gün önce Arapçaya tercüme edilip yayınlanacak diziler arasında Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve yakın bir zamanda gösterime girecek olan Kutü’l-Amare’nin yer aldığı kaydedildi.
Araplar, Diriliş’i online izliyor
28.10.2017 - 06:26 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 06:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arapça yayın yapan ‘Alnoor’ internet sitesi ile TRT Arapça arasında ortaklık anlaşması imzalandı
Etiketler : Araplar,Diriliş,
514945 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/514945.aspx
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