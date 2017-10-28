Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reyting rekortmeni yarışmaya katılabilmek için Iğdır’dan İstanbul’a kadar yürüyen 32 yaşındaki Cumali Akgül, 'Beyaz Show’da müjdeli haberi aldı. 50 günde yaklaşık 1500 km yürüdükten sonra Acun Ilıcalı ile görüşen Cumali Akgül, efor testinden başarılı sonuç alamamasına rağmen Beyazıt Öztürk ve seyircilerin de ısrarı sonucu hayalini gerçekleştirdi.

'Beyaz Show’ canlı yayını öncesi ekip arkadaşlarıyla bir değerlendirme yaptığını ifade eden Ilıcalı, Cumali Akgül’ün 'Survivor 2018' kadrosunda yer alan ilk isim olduğunu duyurdu.