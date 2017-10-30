Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe'de resepsiyon verdi. Geride bıraktığımız yıllarda olduğu gibi bu yıl da pek çok ünlü isim resepsiyonda boy gösterdi.

İZZET YILDIZHAN DA OĞLUYLA BİRLİKTE KATILDI

Bunlardan biri de ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'dı. Resepsiyona oğluyla birlikte katılan Yıldızhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selfie talebinde bulunmayı da ihmal etmedi. Erdoğan, "Oğlum sizin hayranınız. Birlikte bir fotoğraf çektirebilir miyiz?" sözleriyle ricada bulunan ünlü türkücünün ricasını geri çevirmedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Ünlü türkücü, Erdoğan'la aynı karede yer aldıkları selfie'yi sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.



