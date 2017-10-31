Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Seki ve Faruk Salman neden ayrıldı? Evlenecekleri konuşulan Deniz Seki ve Faruk Salman, ayrıldı. Seki için uzun zamandır fedakarlık yapan işadamı, ‘Okyanusları aşamadık. Beni boğdu. İlişkide en çok emeği ben verdim ama emeklerim boşa gitti’ diye isyan etti!

Birlikte yıllar öncesine dayanan Deniz Seki ile Faruk Salman'ın peri masalı mutlu sona ulaşamadı. Ünlü şarkıcının özgürlüğüne kavuşmasını 2 buçuk yıl boyunca bekleyen ve Seki'yi her hafta düzenli olarak hapiste ziyaret eden Salman, önceki gün ilişkinin bittiğini açıkladı. 5 Haziran'da tahliye olan şarkıcıyla geçtiğimiz yaz da kısa süreli bir ayrılık yaşayan Faruk Salman, dün Duymayan Kalmasın'a yaptığı açıklamada "Okyanusları aşamadık. Beni boğdu. Aklımda da kalbimde de bitti. Bu ilişkide en çok sabreden ve emek veren taraf bendim. Emeklerim heba oldu. Şokları yaşadım. Aramızda bazı şeyler geçti ama anlatmam etik olmaz" dedi.

'HAKKIMI HELAL EDİYORUM'

Ayrılığın 1 buçuk ay önce gerçekleşmesine rağmen Deniz Seki'nin basına açıklama yapmasını beklediğini söyleyen işadamı, ekledi: "O bu açıklamayı yapmayınca konuşmaya mecbur kaldım. Deniz'in maddi ve manevi ölene kadar arkasındayım. Ayrılığımızda asla ihanet söz konusu değil. Eski eşime döndüğüm haberleri de yalan. Deniz'le tartıştık ve verdiği tepkiye çok kırıldım. Umre'ye gidiyormuş, kendisine tüm haklarımı helal ediyorum, Allah Deniz'in yolunu da bahtını da açık etsin."

Deniz Seki, dün Umre'ye giderken havalimanında görüntülendi. Şarkıcı, 4 gün sonra döneceğini söyledi.

DÜN UMRE'YE GİTTİ...

İkilinin ayrılığına sebep olmakla suçlanan Deniz Seki'nin menajeri Özgür Aras da "Ben Deniz'in işlerini ve marka yönetimini idare etmekle mükellefim. Onların ikili ilişkileriyle ilgili bir bilgim yok" diyerek kendini savundu. Öte yandan dün Umre'ye giden Seki, havalimanında şu açıklamayı yaparak eski nişanlısına veda eder gibiydi: "Kendimi iyileştirmeye, yaralarımı sarmaya, ruhumu arındırmaya gidiyorum. Hepiniz için dua edeceğim. Hakkınızı helal edin." Bu arada Deniz Seki ile Faruk Salman'ın ayrılığının ardından sosyal medyada "Deniz, kendisi için bu kadar fedakarlık yapan başka birini bulamaz. Faruk Bey gibi sevdiği kadının arkasında duran bir erkek zor bulunur" yorumları yapıldı..

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