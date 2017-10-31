Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dokuz yıllık evliliğini anlaşmalı bir şekilde sonlandırdıktan sonra Selin İmer ile nikah masasına oturan Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen 29 Ekim resepsiyonuna davet edilmeyen isimler arasında yer aldı.

GÖZLER MUSTAFA CECELİ'Yİ ARADI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de düzenlenen resepsiyona katılan isimler kadar katılmayanlar da dikkat çekti. Bunlarda biri de dokuz yıllık evliliğini anlaşmalı bir şekilde sonlandırdıktan sonra Selin İmer ile nikah masasına oturan Mustafa Ceceli'ydi.

"ERDOĞAN, CECELİ'Yİ SİLDİ"

Daha önce Erdoğan tarafından verilen programlara katılan Ceceli'nin 29 Ekim resepsiyonuna davet edilmemesi "Erdoğan, Ceceli'yi sildi" şeklinde yorumlandı.