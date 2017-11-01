Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haklarındaki eleştirilere kulak tıkayıp ilişkilerine devam eden ikili, iddiaya göre düğün hazırlıkları yapıyor. İlk evliliğini 2011'de Onur Saylak'la Paris'te yapan Büyüküstün'ün yakın çevresinden alınan bilgiye göre ünlü oyuncu, işletmeci sevgilisiyle bu yılbaşında yurt dışında nikah masasına oturacak. İkilinin dünyaevine gireceği adres ise Şükran Ovalı-Caner Erkin gibi isimlerin de evlenirken tercih ettiği aşkın şehri Roma olacak.

ARADA 7 YAŞ FARK VAR...

Konsolostukta nikah kıyacak olan ikilinin düğün kutlamasının ise Tuba Büyüküstün'ün oynadığı 'İstanbul Kırmızısı' filminin yönetmeni Ferzan Özpetek'in evinde gerçekleşeceği de konuşulanlar arasında…

Kendisinden 7 yaş küçük Umut Evirgen'le 2018'in ilk günlerinde nikah masasına oturmayı planlayan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi oyuncunun nikah şahitliğini de Özpetek yapacak.

Sık sık Roma'ya giden ikili, bu haberi birkaç yakını dışında herkesten saklıyor