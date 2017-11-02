Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elçin Sangu ve Barış Arduç düeti magazin dünyasına bomba gibi düştü. Yeni filmleri 'Mutluluk zamanı' için düet yapan çift, Bülent Ortaçgil'in Bu su hiç durmaz şarkısını seslendirdi. Hayranları Elçin Sangu ve Barış Arduç düetini arar oldu. Barış Elçin düeti haberimizde.

ELÇİN SANGU - BARIŞ ARDUÇ DÜET YAPTI

Elçin Sangu ile Barış Arduç, başrolünü paylaştıkları 'Mutluluk Zamanı' filmi için 'Bu Su Hiç Durmaz' şarkısını birlikte söyledi. Sözü-müziği Bülent Ortaçgil'e ait olan parça için ilk kez düet yapan Sangu ile Arduç, başarılı performanslarıyla beğeni topladı. Parçaya, Şenol Sönmez yönetmenliğinde bir de klip çekildi. Senaryosunu oyuncu Buğra Gülsoy ile Ali Erkan Ersezer'in kaleme aldığı film, 10 Kasım'da vizyona girecek.

MUTLULUK ZAMANI KONUSU

Farklı dünyalardan gelen heykeltıraş Ada (Elçin Sangu) ile mükemmel bir hayata sahip olan Mert'in (Barış Arduç) tutku dolu hikayesini konu alan filmin afişi büyük beğeni topladı. Filmde Ada'nın ağabeyi olan ve hayatı boyunca fark edilmeyi bekleyen Tarık (Cengiz Bozkurt), ikilinin arasında farkında olmadan önemli bir rol oynayacak.

Asıl sevginin mükemmeliyette değil, kusurların içinde saklı olduğunun anlatıldığı ‘Mutluluk Zamanı' filminde; geçmişiyle yüzleşmeden kendi 'mükemmel' hayatını oluşturan Mert (Barış Arduç) ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada'nın (Elçin Sangu) hikayesi tüm romantikliğiyle beyaz perdeye aktarılıyor.