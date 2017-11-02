Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nihat Doğan, 27 Ağustos 2017 tarihinde Beşiktaş'taki lüks bir bir otel odasında Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı.



"HER ŞEYİ BAŞTAN SONA DEĞİŞTİRECEK"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Vatan Şaşmaz ile ilgili çok büyük bir iddia olduğunu belirten Doğan, "Bütün her şeyi baştan sona değiştirecek bir iddia. Hiç kimsenin bilmediği bir şey, dosyayı bekliyorum, içeriği bekliyorum. Muhtemelen bu ay sonuna doğru belge bana gelecek. İnşallah doğru değildir. Çünkü çok vahim iddialar var" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE ŞOKA GİRECEK"



Nihat Doğan şöyle devam etti: "Dengeleri değiştirebilecek iddialar olduğu söyleniyor. Belki kötü kadın diye bilinenin iyi, iyi adam gibi görünenin kötü insan olduğu noktasına varacak kadar ağır iddialar... Vatan'la ilgili çok vahim iddialar... İnşallah doğru değildir diye umuyorum. Türkiye şoka girecek. O dosya geldiği zaman yer yerinden oynayacak, olayın bütün seyri değişecek."