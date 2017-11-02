Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'la ilgili bir yazı kaleme alan HT Magazin yazarı Mustafa Doğan, yakışıklı oyuncunun diziden ne kadar kazandığını ve yeni anlaşmasında kendisine ödenecek ücrete ilişkin detayları paylaştı.

İşte Doğan'ın kaleme aldığı yazı;

Eskiden, "Bu devirde ya topçu ya popçu olacaksın" denirdi. Böyle giderse oyuncular her ikisinin de pabucunu dama atacak!

Süper Lig'deki birçok futbolcuyu bile kıskandıracak paranın teklif edildiği isim 'Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan.

'Diriliş'e kadar televizyonda dikiş tutturamayan Düzyatan, projeyle birlikte resmen şaha kalktı. Şeytanın sadece bacağını değil, kafasını gözünü de kırıp bir anda birkaç level birden atladı. Allah'ı var, iyi iş çıkardı, çıkarmaya da devam ediyor.

BÖLÜM BAŞI 150 BİN TL KAZANIYOR

Taşıması da oynaması da zor olan karakteri resmen üzerine giydi. 'Diriliş'in bugün en çok izlenen dizi olmasında katkısı büyük. Bunun meyvelerini de topluyor tabii. Misal, bu sezon bölüm başı aldığı 150 bin TL ile en çok kazanan oyuncular arasında.



NİSANDAN BU YANA GÖRÜŞÜYORMUŞ

Sezon sonu senaryo gereği diziden ayrılacağından, yapımcıların ve kanalların en gözde isimleri arasında. Sektörde yeni moda, kafa oyuncuların futbolcular gibi bonservisini almak. İmza atıldıktan sonra proje kısmına geçiliyor. Düzyatan da nisandan bu yana kanallarla görüşüyormuş. Biriyle imza aşamasına gelinmiş.

İMZA PARASI 4 MİLYON TL ÖDENECEK

Anlaşmaya göre 4 yıl için Düzyatan'a imza parası (bonservis de diyebiliriz) 4 milyon TL ödenecek. Oyuncu, rol alacağı projedeyse bölüm başı, yani haftalık 250 bin TL kazanacak.