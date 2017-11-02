Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Hakan Altun’un bir süredir tedavi gören babası Hasan Altun 76 yaşında yaşamını yitirdi. 76 yaşında yaşlılığa bağlı yaşamını yitiren Hasan Altun son yolculuğuna Fatih camisinden uğurlandı. Hasan Altun’un cenazesine sanat camiasından Orhan Gencebay, Metin Şentürk, İzzet Yıldızhan, Bengü, Linet, Hüsnü Şenlendirici, Berdan Mardini, Ercan Saatçi spor camiasından Tuncay Şanlı, Tümer Metin, Nihat Kahveci ve Mehmet Gönülaçar gibi çok sayıda tanınmış sima katıldı. Ayrıca Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de Hakan Altun’u bu acı gününde yalnız bırakmadı.



Cenazede taziyeleri kabul eden sanatçı Hakan Altun, zaman zaman ayakta durmakta zorlandı. Hakan Altun’u sanatçı dostları ve cenazeye katılan vatandaşlar teselli etti. Taziyenin ardından öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Hakan Altun gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazenin taşınması sırasında ayakta durmakta zorlanan Hakan Altun’a eski Millî futbolcu Tuncay Şanlı ve sanatçı Ercan Saatçi koluna girerek destek verdi.

Vefat eden Hasan Altun’un naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kozlu mezarlığında toprağa verildi.