Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupanın en büyük otoyol tesisi olan Highway AVM’de Pazar günü gerçekleşecek olan Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman konseri, son günlerdeki terör saldırılarında askerlerimizin şehit olması nedeniyle 2’inci kez iptal edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nin Ortaklar Bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada altı kahraman askerimiz ile iki güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman askerimiz de yaralanmıştır. Bu nedenle, 5 Kasım 2017 Pazar günü saat 16:00’da Alışveriş Merkezimizde gerçekleştirilecek olan Aleyna Tilki & Emrah Karaduman mini konseri iptal edilmiştir. Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Kahraman Gazilerimize acil şifalar, kıymetli ailelerimize de sabırlar temenni ederiz” denildi.

Aleyna Tilki-Emrah Karaduman’ın 8 Ekim tarihinde vereceği konser de şehitler nedeniyle iptal edilmişti.