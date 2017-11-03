Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Muhittin Korkmaz’ın oğlu olan Cem Korkmaz’ı gün boyu telefonla aramasına rağmen ulaşamayan kız arkadaşı, akşam evine gitti. Anahtarla kapıyı açtığında Korkmaz’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Savcı ve polis evde inceleme yaparken, Korkmaz’ın intihar ettiği anlaşıldı. Adli tıp kurumuna götürülen cenaze dün ailesi tarafından alındı. Baba Korkmaz, “Acım çok büyük” dedi. Korkmaz’ın cenazesi bugün Bursa’da toprağa verilecek.

'SIKINTILARINI İÇİNDE YAŞARDI'

Korkmaz ile bir dönem aynı evde kaldıklarını belirten oyuncu Osman Eren, “Cem sıkıntılarını herkesle paylaşacak, çenesi düşük bir adam değildi. Sıkıntılarını içinde yaşardı. Kimseyi üzmek istemezdi. Psikolojisi mi bozuktu, bir şey mi sebep oldu buna? İçinde ne yaşıyordu, bilemiyoruz” dedi.

'MADDİYAT VE İŞ YÜZÜNDEN İNTİHAR ETTİ'

Korkmaz’ın bir başka arkadaşı, oyuncu Tayfun Cihanoğulları da şunları söyledi: “Kız arkadaşı Cem’in ölüsünü bulunca bana ve diğer birkaç arkadaşına haber verdi. Cem psikolojik sıkıntıları yüzünden intihar etti. Bunun nedenleri arasında maddiyat ve iş de var. Problemli bir sektörümüz var. Genç oyuncular çok büyük sıkıntılarla bir yerlere geliyor ya da gelemiyor. Bu sadece tek bir olaydan kaynaklanmadı. Cem delirmedi, kafayı yemedi. Sadece bazı şeyleri kaldıramadı. Cem uzun zamandır mutsuzdu. Bir anda karar verip de yapılmış bir şey değil. Ailesinin tek çocuğu olan Cem’in annesiyle babası şu anda çok üzgün. Annesi evlat acısından 10 defa bayıldı.”

'GALAYA DAVET EDİLMEDİ'

Youtube üzerinden kısa videolar yayınlayan ‘Mediakraft’ isimli şirketin yapımını üstlendiği “Oha Diyorum” isimli kanaldaki videolarıyla tanınan Cem Korkmaz, Periscope üzerinden yaptığı bir yayında izleyicilerle küfürleştiği gerekçesiyle çalıştığı şirketle yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Korkmaz’ın eski kanalında beraber videolar çektiği arkadaşlarının oynadığı “Oha Diyorum” filminde kendisine rol verilmemesi ve filmin galasına da davet edilmemesinin de intiharın nedeni olabileceği iddia ediliyor.

GERİDE KEDİLERİ KALDI...

Cem Korkmaz’ın ölümünden sonra baktığı kediler sahipsiz kaldı.