Tırcı Ali hayatını kaybetti. Youtube fenomeni Tırcı Ali Can dün öğlen saatlerinde kalp krizi sonucu hayata veda etti. Fenomen Ali Can büyük bir hayran kitlesine sahipti. Sevenleri tarafından Alican öldü mü, Ali Can neden öldü, YouTube fenomeni Ali Can kimdir, kaç yaşında nereli soruları cevap bulmak için aranıyor. Gelen bilgilere göre patronu LL Serdar sosyal medya hesabından Ali Can'ın dün 16.00'da hayatını kaybettiğini duyurdu. İşte YouTube fenomeni Ali Can ile ilgili bilmedikleriniz...

TIRCI ALİ VİDEO İZLE

TIRCI ALİ'NİN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Youtuber Cem Korkmaz’ın ardından TIR şöförlüğü yapan ve Almanya’da yaşayan Ali Can adlı Youtube fenomeni geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. İşvereni ve yakın arkadaşı, Instagram hesabı üzerinden Ali Can'ın dün saat 16:00'da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Nevşehir'de yaşayan teyzesinin oğlu Salih Işınmış ise yaptığı açıklamada TIR'ıyla yük boşalttıktan sonra yorgun düştüğünü ve ardından aracında uykuya daldığını belirtti.

Ali Can'ın Frankfurt Türk Federasyonu Camii'nde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılınacak.

CENAZE NAMAZI FRANKFURT'TA

MEMLEKETİ NEVŞEHİR'DE DEFNEDİLECEK

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Ortahisar kasabasına bağlı İbrahimpaşa köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Almanya'da yaşayan YouTube fenomeni, Ürgüp'te defnedilecek.

TIR KULLANIRKEN ÇEKTİĞİ VİDEOLARLA FENOMEN OLMUŞTU

Sempatik tavırlarıyla kısa sürede büyük hayran kitlesi edinen Ali Can, TIR yolculukları sırasında çektiği videolarla popüler olmuştu. Bir dönem araba tanıtım videoları da çeken Ali Can, TIR'cı Ali lakabıyla internette biliniyordu. Neşeli tavırları ve kendine has üslubuyla bir çok kişi tarafından sevilen Ali Can'ın ölüm haberi sevenlerini üzdü.

