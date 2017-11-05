Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköydeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen söyleşide Oylum Talu'nun konuğu olan Gülse Birsel, yeni projesinden bahsetti. Yeni dizi projesinin Ocak ayında yayına başlayacağını ifade eden Birsel, Şu anda ilk bölümü yazıyorum. Tam bir aile komedisi olacak. Şu an için isimleri belli olan oyuncularımız Çağlar Çorumlu, Derya Karataş, Sarp Apak, Cengiz Bozkurt ve Bartu Küçükçağlayan. Her bölümde farklı bir oyuncumuz başrolde olacak dedi.