Kadıköydeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen söyleşide Oylum Talu'nun konuğu olan Gülse Birsel, yeni projesinden bahsetti. Yeni dizi projesinin Ocak ayında yayına başlayacağını ifade eden Birsel, Şu anda ilk bölümü yazıyorum. Tam bir aile komedisi olacak. Şu an için isimleri belli olan oyuncularımız Çağlar Çorumlu, Derya Karataş, Sarp Apak, Cengiz Bozkurt ve Bartu Küçükçağlayan. Her bölümde farklı bir oyuncumuz başrolde olacak dedi.
Gülse Birsel bombayı patlattı: Ocak ayında...
05.11.2017 - 13:46 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, yeni dizi projesinin Ocak ayında yayına başlayacağını açıkladı.
Etiketler : Senarist ve oyuncu Gülse Birsel,yeni dizi projesi,
517134 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/517134.aspx
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