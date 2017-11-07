Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kübra Şafak



Yeni kurmuş olduğu ‘Tiyatro Sevi’nin heyecanıyla dolup taşan, anlatırken gözleri parıldayan ünlü oyuncu Merve Sevi ile, “Fareler ve İnsanlar” oyununun hemen öncesinde kulisinde buluştuk. Omuz Omuza, Barış Akarsu ile başrolü paylaştığı Yalancı Yârim, Doktorlar dizileriyle evlerimize misafir olan Sevi, sorularımı bütün samimiyetiyle cevapladı.



Tiyatro Sevi’yi kurma fikri nasıl ortaya çıktı?

Eskiden beri çok istiyordum. Hiç böyle cesaretlenmemiştim. Doğru zamanı, doğru yeri bekliyordum. Bu yıla kısmetmiş. Fareler ve İnsanlar’ın ikinci sezonu. Bu oyun benim için çok kıymetli bir klasik. Oyunda tek kadın olmanın verdiği tatlılık ve ayrıcalık da söz konusu.



Oyuna nasıl hazırlanıyorsunuz?

Çalışmanın yeri zamanı olmaz. Evde oturmak hiç bana göre değil. Bir oyunun çıkması için prova süreci çok yoğun. Günde 6-7 saat prova yapıyoruz. Oyun çıkana kadar hani doğum anı zor olur derler ya öyle bir şey işte.



Uyanır uyanmaz hemen sosyal medyaya bakanlardan mısınız?

Evlendikten sonra artık uyanır uyanmaz sosyal medyaya bakmıyorum. Telefon artık ikinci, üçüncü planımda. Belki yaşla, sorumlulukla ve büyümekle alakalı olabilir. Teknoloji artık dünyayı yönetiyor. Aksi de iddia edilemez. Herkesin kendi televizyonu gibi. Eskiden televizyonda derdimizi anlatırdık. Artık telefondan halledebiliyoruz. Bağımlı olmamak gerek. Benim hiç telefon bağımlılığım olmadı.



Oyunculuk hevesi içinize ilk ne zaman düştü? Sizi kim keşfetti?

Çok erken yaşlarda düştü içime. 17 yaşında başladım. Dizilerle ilk buluşmamı sağlayan isim Süreç Yapım’ın sahibi İnci Kırhan. O beni buldu. Oynadığım reklamda görmüş. Gözü iyi olduğu için şu anda buradayım. Tabii önce Allah, sonra da vesile olan güzel insanlar diyelim.



Geçmişten bugüne dönüp baktığınızda hayat size neler öğretti?

Büyük dersler alabileceğim olaylar yaşamadım. Benim için ölüm bir olay değil. Anneannem ve çok yakın arkadaşımda bunu yaşadım. Hastanede bazı şeylerin kıymeti anlıyorsun. Ya da cenazede çok fazla hissediyorsun. Düşünmemek gerek. Her şey olacağına varıyor. Allah akıl vermiş, bunu kullanmamız gerekiyor. Uç noktalar ve duygulardan uzak durulması gerektiğini öğrendim. Hepimiz bir gün öleceğiz, bir şeylere çok üzülmemek gerek. Hiç ölmeyecek gibi yaşayan insanları da anlamıyorum ve çok üzülüyorum. Muazzam bir ego var onlarda.



Evlilikle birlikte hayatınızda neler değişti?

Kıta değiştirdim. Bizim için bunlar zorunluluk değil sorumluluk.



Yaş aldıkça sizde de ego oldu mu? Daha tecrübeliyim gibi…

Ben çok sakinleştim yaş aldıkça. Benim iç enerjim yüksektir. İnsanların kötü gününde yanında olmak isterim. Öyle handikaplı noktam var. Hastaya falan gitmeyi çok severim. Birilerinin işine yaramak beni çok mutlu ediyor.

Ölüm haberi alırsam oyuna devam etmem



Sahnede olmak nasıl bir duygu?

Sahne bambaşka bir yer. Dizide ve filmde oynamak gibi değil. Film de çok kıymetlidir benim için ama. Sahne disiplini, kulis ahlakı olan insanlarla tiyatro yapmaktan çok keyif alıyorum. Hep de öyle insanlar denk geldim. Aksi olsaydı ben barınamazdım.





Tiyatro için gerçek er meydanı deniyor…

Tabii ki öyle. Büyük er meydanı. Bire bir canlı performans gösteriyorsunuz. Tekrarı yok. Bir sonrakinde hep o çizgiyi yakalamak önemli. Üstüne bir şeyler koyabiliyorsak ne âlâ.



Ölüm haberi alsanız oynamaya devam edebilir misiniz?

Geçen gün arkadaşa oldu bu durum. Yaptı ve sahneye çıktı. Doğru bir davranış. Ben o konuda kendime çok güvenmiyorum.

“Uzun süredir haber izlemiyorum. Ancak ülkede neler oluyor takip ediyorum. Beni rahatsız eden bir şey var. Dünyanın her yerinde bu kötü olayların çarpı 1.500 olmasına rağmen ülkemizde daha fazla yaşanıyormuş gibi gösteriliyor. Dünyada ve Avrupa’da neler oluyor gayet iyi biliyoruz. Ben biraz milliyetçiyimdir.”