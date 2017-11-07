Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda’da bu yıl 5’incisi düzenlenen Kırmızı Lale Film Festivali’nde, Tayfur Aydın’ın yönettiği “Siyah Karga”, “En İyi Film” ödülüne layık görüldü. Rotterdam şehrinde düzenlenen törende, filmin yönetmeni Aydın, 3 bin 500 avro ile ödüllendirildi. Festivalde, “En İyi Yönetmen” ödülünü “Sarı Sıcak” filmiyle Fikret Reyhan ve “Ağustos Böcekleri ve Karıncalar” filmiyle Erhan Tuncer aldı. İki yönetmen bu başarılarıyla biner avro ödül kazandı. “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” de Uluslararası Adana Film Festivali (UAFF) Direktörü İsmail Dikilitaş tarafından Erdal Özyağcılar’a verildi.