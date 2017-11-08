Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyirciyle buluşacak olan Hadi Be Oğlum’un çekim macerası Antalya’da devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi ve Yücel Erten'in yanı sıra 8 yaşındaki küçük oyuncu Alihan Türkdemir’in de başrolde oynadığı film için tüm ekip Kaş’ta yoğun bir çalışma dönemi geçiriyor. 7 hafta sürmesi planlanan çekimler boyunca oyuncular, doğal plato olarak benzersiz bir görsel zenginlik sunan Kaş’ta kamera karşısına geçiyor.



Yönetmenliğini Bora Egemen’in yaptığı Hadi Be Oğlum’da Kıvanç Tatlıtuğ Ali adında bir balıkçıyı, Türk Sineması’nın usta isimlerinden Yücel Erten ise Ali’nin babasını canlandırıyor. Filmin çocuk oyuncusu Alihan Türkdemir de Ali’nin oğlu Efe karakterine hayat veriyor.