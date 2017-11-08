Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü manken Özge Ulusoy'dan 7 ay önce ayrılan Hacı Sabancı'nın önceki gün yaptığı itiraf herkesi şoke etti. Nisan ayında Londra'da tatildeyken 4 yıllık kız arkadaşının telefonunda annesi Arzu Sabancı hakkındaki küfürlü ve hakaret içeren mesajları yakalayan iş adamı, aşkı bitirdi. Herkes, Ulusoy'u otel odasında bırakıp giden ve ünlü manken için "Kalitesiz sıfatı, o kız için iltifat kalır" diyen Sabancı'nın telefonda ne gördüğünü merak etti.

Yaşadığı hayal kırıklığını yakın bir dostuyla paylaşan genç iş adamı, iddiaya göre Özge Ulusoy'un mesajında annesi Arzu Sabancı hakkında 'O karı' diye çok çirkin bir ifade kullandığını gördü. Mesajı açar açmaz beyninden vurulmuşa dönen Sabancı, Takvim Gazetesi'nin iddiasına göre ünlü mankenin annesi Armağan Ulusoy'a yazdığı şu sözlere şahit oldu:.

'KARI' İFADESİNİ Mİ KULLANDI?

"Başımda bu karı oldukça evlenemeyiz. Ben sanki onun düşmanıyım. Artık Hacı'dan ne kopartırsam iyi. Londra'da bile rahat vermedi anası!" Sabancı, hemen Ulusoy'a mesajı gösterip hesap sordu. Tek kelime edemeden gözyaşlarına boğulan mankene "Beni sevdiğini sanmıştım; ama yanılmışım" diyen iş adamı, Ulusoy'u odada bırakıp soluğu ABD'deki arkadaşlarının yanında aldı.

HER ZAMAN ARKANDAYIM

Oğullarının ilişkilerine karışmak yerine birlikte oldukları kadınları baş tacı ettiğini söyleyen Arzu Sabancı, yaşanan bu çirkin olayın ardından Hacı'ya 'Senin her zaman arkandayım' dedi.

Kendisini istemediği öne sürülen Arzu Sabancı için küfürlü konuşan Ulusoy ise iddialar için "Biten bir aşkın ardından söyleyecek bir şey yok" ifadesinde bulundu.