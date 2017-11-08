Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CRI TÜRK Radyo'da Michael Kuyucu'nun programına katılan Serdar Ortaç, sağlık durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başarılı popçu, dışarıdan iyi gözükmesine rağmen hastalığından dolayı çok acı çektiğini dile getirerek, "Dıştan iyiyim, ama içeriden yanıyorum. Sanki çimentoyu, alçıyı belime dökmüşler gibi. Sahnede 'Yaz Yağmuru'nu okuyorum mesela, hop yana kayıyorum toparlıyorum kendimi ve devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

47 yaşındaki şarkıcı, "Bu konserleri yapmazsan evde oturup kendimi yerim. O yüzden hiç önemli değil, atlatacağım bu hastalığı" şeklinde konuştu.

MS HASTALIĞI NEDİR?

Multipl Skleroz, bağışıklık sisteminizin sinirlerinizi kapsayan koruyucu dokuya (miyelin) saldırdığı potansiyel olarak zayıflatan bir hastalıktır. Miyelin hasarı beyniniz, omuriliğiniz ve vücudunuzun diğer kısımları arasındaki iletişimi etkileyebiir. Bu durum sinirlerin kendisinde geri dönüşü olmayacak hasara neden olabilir. Belirtileri etkilenen sinirlere ve hasarın boyutuna bağlı olarak oldukça değişkenlik gösterir. Şiddetli multipl skleroz hastaları yürüme ve net konuşma yetilerini kaybedebilirler.