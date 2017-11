Türkiye Gazetesi

Festival kapsamında Malatya’ya gelen Ulusal Film Yarışması Jüri Başkanı sanatçı Hülya Koçyiğit, Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Mesut Uçakan, yönetmen Nazif Tunç, tiyatro sanatçısı Halil Ergün, oyuncu Emre Kahraman, Gökhan Mumcu ve Atılay Uluışık, yaklaşık 10 bin Suriyeli misafirin barındığı Beydağı Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.Ünlü isimlere Malatya Vali Yardımcısı İdris Akça, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Festival Yönetmeni Suat Köçer de eşlik etti. Ünlü isimler konteyner gezisi öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Festivalin Ulusal Film Yarışması Jüri Başkanı sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, 10 binin üzerinde Suriyeli misafirin kaldığı konteyner kentte konuklara gösterilen özenin dikkatini çektiğini ifade ederek, “Avrupa’nın ya da Batı’nın belki de bugüne kadar alabildiği sadece bizim ülkemizde bir tek şehirde barınıyor. Bu çok önemli, bu Türk insanının insanlığa bakışını temsil ediyor. Her şeyden önce bu nedenle biz kendimize gurur duymalıyız. Çünkü biz her şeyden önce insanlığımızı yaşıyoruz” diye konuştu.Vatansız kalan ve canını kurtarabilmek adına ölümü dahi göze alarak yollara düşen insanlara karşı insanlık görevinin yerine getirildiğini belirten Koçyiğit, “Biz kendi kültürümüzle bize yakışanı yapıyoruz. Bence dünyaya da çok doğru bir örnek gösteriyoruz. Çok huzurlu ve memnunum burada olmaktan” dedi.



“Kültürümüzün en güzel örneğini de bu konteyner kente gelerek bir kez daha canlı olarak yaşıyoruz” diyen Koçyiğit, ‘Çekilecek bir mülteci filminde oynar mısınız?’ sorusu üzerine ise “Mülteci filminde de oynarım, komedi filminde de oynarım, acı bir filmde de oynarım. Bütün hepsinde oynarım. Önemli olan proje, önemli olan insanlığa ne teklif ettiği, ne söylediğidir” diyerek cevap verdi.Koçyiğit, Suriye'de ki savaşında bir an önce bitmesi temennisinde bulunarak, “İnsanlar kendi topraklarında, kendi yaşam alanlarında yaşayabilsinler, doğrusu bu. Ama biz geçici olarak onları misafir ediyoruz” ifadelerine yer verdi.Festivalde bu yıl onur ödülüne layık görülen ünlü Yönetmen Mesut Uçakan ise Türk milletinin diğer ülkelerden farklı olmasının en güzel örneğini burada gördüklerin belirterek, “Bu çerçevede vatandaş olarak hepimiz belli ölçüde mesulüz ama kurumlarımız organizeli şekilde ülkemize gelenleri yediriyor, içiriyor, doyuruyor, tahsili ile uğraşıyor. Bunun çok takdir edilecek zamanı var ve gerçekten bir sinemacı olarak baktığımız zaman da hakikaten güncel filmlere de yansıyarak topluma anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Malatya Film Festivali bu çerçevede festival bünyesinde bu konuya dikkat çekerek bizleri hakikaten hoş bir olay” dedi.



Tiyatro sanatçısı Halil Ergün de insanların yurdundan zorunlu nedenlerle ayrılmasının kolay olmadığını ifade ederek, “Ben gelirken şimdi 2 türlü duygu yaşadım. Birisi, çok iyi bir duygu. İnsanlar yerleştirilmiş, insanlara yaşam hakkı tanınmış insanlara belli imkanlar sunulmuş ve çocukları ile yaşıyorlar. Tabi çok hüzünlü insanın ülkesini terk etmesi, başka diyarlara göç etmesi. Kolay iş değil doğrusu. Hatta yakında bir çalışmamız olacak. Eskiden balkanlardan gelme maceramızı konu edinen oradaki yerini yurdunu terk edip bu tarafa gelen insanın hüznünü anlatan bir çalışma olacak. Aynı onun gibi bir tane. çok hüzünlü doğrusu. Ama yine de burada sağlıklı olması devletin imkanları ile devletimizin imkanları ile burada insani şartlarda çok iyi kurulmuş gördüğüm kadarı ile bu sevindirici bir şey. Bu açıdan da memnun olduk. Övündük diyebilirim” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Malatya 7. Uluslararası Film Festivali kapsamında sanatçıların konteyner kenti ziyaret etmelerini son derece anlamlı bulduğunu ifade ederek “Bu açıdan da ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkemiz bu anlamda dünyaya örnek olacak bir uygulamayı yürütüyor. Bugün buradaki konteyner kente de baktığımız zaman ülkemizde 3 milyonu aşkın misafirimiz var aslında” dedi.

İçerisinde bulundukları savaş ortamından kaçarak Türkiye’ye sığınanları geçici misafir olarak gördüklerini kaydeden Çakır, “Oralarda iç savaş bittikten sonra büyük çoğunluğunun döneceğini biliyoruz. Ama bu süre içerisinde de ailesini kaybetmiş, evladını kaybetmiş, vatanını kaybetmiş bu insanlara ev sahipliği yapmak gerçekten Türkiye gibi köklü bir milletin, geçmişi olan bir devletin ancak yapabileceği bir uygulama. Dolayısıyla onların eğitimiyle olsun, onların, barınması olsun yakından ilgilenilmesinin burada örnekleri var” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından ünlü isimler daha sonra konteyner kenti dolaşarak burada barınan Suriyeli mültecilerle sohbet ettiler. Konteyner kent içerisinde yer alan okulları da dolaşan ünlüler, çocuklarla yakından ilgilenip hediyeler verdiler.Suriyeli kadınlarla yakından ilgilenen Sinema Sanatçısı Hülya Koçyiğit, tercüman aracılığı ile sohbet etti.Juri, oyuncular ve diğer yetkililer daha sonra Suriyeli ailelerin evlerine de konuk olarak bir süre görüştüler.