Daha altı yaşındayken keman ve mandolini eline alarak müziğe başlayan usta sanatçı Orhan Gencebay, Çekmeköy Belediyesinin dergisine mülakat verdi. Her bir şarkısı yıllarca dillerde olan ve yeni neslin de yakından tanıdığı Gencebay, hayatından kesitleri ve yeni projelerini satır başlarıyla şöyle anlattı:

¥ Dört kardeştik. Çocukluk yıllarım gerçekten çok güzel geçti. Annem babam çok özel kişilerdi.

¥ 5-6 yaşımdan beri oldukça düzgün konuşan, kendini ve düşündüklerini düzgün ifade eden bir özelliğe sahipmişim. Doğuştan bir müzik yeteneğim var.

¥ Çocukluğumda en severek yaptığım şey spordu. Ayrıca, resim, edebiyat, müzik, felsefe de çok ilgimi çekiyordu.

¥ Küçük yaşlarda body yapmaya başladım. Yaşıtlarımdan güçlüydüm. Elimden geldiğince bütün dostlarıma sahip çıktım. Bu yüzden arkadaşlarım bana ‘Baba Orhan’ derdi. Zamanla, ‘Orhan Baba’ya dönüştü.

¥ Orhan Baba demeleri gerçekten hoşuma gidiyor. Baba evin temel direğidir, seven, kol kanat gerendir. Bu da benim için gurur verici. Şöhret, gençlik ve gurur... Mezar hepsini alır.

¥ Altı yaşında müzikle ilgilenmeye başladım.

¥ Yaptığım çalışmanın adı arabesk değil. Müziğimde bütün teknikleri kullanırım. Klasik batı, rock, caz. Ben klasik Batı müziğiyle başladım ama Türk müzisyeniyim. Bu meslekten asla sıkılmadım.

¥ Hiçbir zaman hazır takım elbise almadım. Eskiden spor yaptığım için hiçbir kalıp bana uymuyor. Davet olmadığı zamanlarda spor kıyafet tercihimdir.

¥ Elbette ağırbaşlı olacağım, bize yakışan da budur. Aslında çocukluğumdan beri utangaçlığım devam ediyor.

¥ Asla keşke demedim. Doğmama karar vermediğim gibi ölümüme de vermeyeceğim. Olması gereken olur.

¥ Kaderin, hayrın, şerrin Allah’tan geldiğine inanan bir Müslüman evladı olarak her anımı, her günümü her saatimi bana lütfedip bahşeden Rabb’ime şükrediyorum.

¥ Kıskançlıkları çoktan aştık biz. Karşılıklı verilen güven kıskançlığın yerini sevgiye, saygıya bırakıyor. Yıllardır bana çizdiği sınırlarda yaşıyorum. Çok şükür, hâlimden memnunum.

¥ Çok dizi teklifi geldi ve gerçekten ben de içinde olmayı istedim. Fakat çok yorucu olduğunu gördüm. İki film projem vardı, yoğunluktan yapamadım. Ancak yapmadığım, yapmayacağım manasına gelmesin çünkü bugünlerde böyle bir çalışma içine yeniden girdim.

¥ Yeni albüm çok yakında. Hatta stüdyoya girmek üzereyim. İnşallah birkaç ay içinde yeni eserlerimle gönül dostlarımın karşısında olacağım.