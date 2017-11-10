Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağla Türk İSTANBUL

Çiğdem, Simay ve Atasay Kamer’in ev sahipliğinde, bu yıl 8’incisi düzenlenen “Geleneksel Atasay Altın Çadır Günleri” İstanbul Yenibosna’da kapılarını açtı. Burcu Esmersoy’un da katıldığı açılışta sunucu ile sohbet ettik. Mücevherleri uzun uzun inceleyerek hem kendi hem de yakınları için birbirinden farklı ve trend hediyeler alan Esmersoy “Sevdiklerimin hediyeleri üzerinde taşıması çok hoşuma gidiyor, bu yüzden takıları tercih ediyorum” dedi. Daha önceki çadıra yoğunluktan dolayı katılamadığını ifade eden Esmersoy “Burada çok güzel takılar var, fiyatlar da çok uygun. Hem kendim hem de akrabalarım, sevdiklerim için hediyeler aldım. Bir yere giderken çekmecenden çıkartıp hediyeyi kimin aldığını hatırlıyorsun” dedi. Takılara yatırım olarak baktığını anlatan Esmersoy “Kendime alıyorsam işlemeli olanları tercih etmiyorum” şeklinde konuştu.