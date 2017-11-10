Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl Edirne'de Yetenek Sizsiniz televizyon programı çekimi gerçekleştiren Acun Ilıcalı, bu yılda geleneği bozmayarak Edirne'de 2 günlük çekimine start verdi.



50 PORSİYON KÖFTE İSTEDİ

Akşam yemeği için öğle saatlerinde bir köftecide yer ayırttıran Ilıcalı, yorgun olduğu gerekçesiyle köftecide köfte yemek yerine, çekimin yapıldığı yere paket söyledi. Acun Ilıcalı'nın menajeri ekibiyle, her yıl köfte yediği köfteciden 50 porsiyon paket yaptırdı.

DİLDEN DİLE DOLAŞIYOR

Köftenin yanında ekstra tava ciğer, böbrek, kuzu pirzolada isteyen Acun Ilıcalı'ya, tatlılarda paketler halinde ulaştırıldı. Ilıcalı'nın menajeri ve ekibi, köftecinin bulunduğu trafiğe kapalı alana özel araçlarıyla girerken, paketleri taşımada epey zorlandı. Ilıcalı'nın çalışanlarına yaptığı bu kıyak esnaf arasında dilden dile dolaşıyor.

HÜLYA AVŞAR DİYETİ BOZDU

Acun Medya çalışanları, aracın arka koltuğuna sığdıramadıkları paketleri, aracın bagajına koymakta çareyi buldu.

Yetenek Sizsiniz televizyon programında jüri üyeliği yapan Hülya Avşar'ın ise kendisi için 5 porsiyon köfte siparişi vererek uzun süredir yaptığı diyeti Edirne'de bozduğu öğrenildi.