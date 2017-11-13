Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken ve yayınlandığı ilk iki bölümde reytinglerde iyi sonuçlar elde eden Kayıtdışı dizisi, başarılı oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde tutunamayınca final yapacağı iddia edildi.



DİZİNİN REYTİNGLERİ DİBİ GÖRDÜ

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Songül Öden, İsmail Hacıoğlu ve Dolunay Soysert gibi isimlerin yer aldığı dizi iki haftadır yayınlanmayınca dizinin final yapacağı söylentileri de arttı. Kayıtdışı'nın resmi hesabı ise başrol oyuncusu Petekkaya'nın kaza geçridiğinden çekimlere ara verildiği söylendi. Fakat dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmamasının nedeni sadece bu değil. Reytinglerde gittikçe düşüş yaşayan dizinin yakın zamanda final yapması bekleniyor.





