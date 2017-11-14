Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay yeni filminin çekimleri için gittiği İran'ın başkenti Tahran'da 7,3 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

DEPREM OLUNCA HEMEN TELEFONA SARILMIŞ

Irak-İran sınırında 400'den fazla insanın hayatını kaybettiği binlerce insanın yaralandığı deprem sırasında otel odasında olduğunu söyleyen Nurgül Yeşilçay şunları söyledi:Set yeni bitmişti. Dinlenmek için odama çıktım. O an deprem oldu. Sallanmaya başladık. Hemen resepsiyonu aradım. 'Korkulacak bir şey yok' dediler. Çok şükür iyiyiz. Çekimleri bitirmeden dönmeyeceğim"