Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Daima” anma gününde komedinin aramızdan ayrılan isimleri anılacak. Anma gecesinde Yılmaz Erdoğan “Hayatını insanları güldürmek için adamış insanların yalnızca gidişleriyle algılanması çok tuhaf bence. Bunu biraz aşmalı. Çünkü ölümlerinden söz edemediğimiz dostlarımızın yaşamlarından da söz edemez hale geliyoruz. Bundan sonraki anmalarda onların komedyen kişiliklerine yaşama mizahla kafa tutan karakterlerine uygun daha soğukkanlı yapabiliriz diye düşünüyorum.

Komedi Festivali’nin kalıcı bir köşesi “Daima”… Maalesef Erdal ve Gürdal’la başladık. Belki de bu anma biçimimizi değiştiririz diye düşünüyorum. Bu anmaları ölüm günlerinde değil doğum günlerinde yapmalıyız. ” diyerek anma törenlerine yeni bir form getirmek gerektiğinin altını çizdi.



Erdal Tosun’un eşi İlknur Tosun, Demet Akbağ, Neslihan Yeldan, Ersin Korkut, Hamdi Kahraman, Onur Rüştü Atilla ve Meltem Yılmazkaya’nın da katıldığı gecede oyuncu arkadaşlarının Erdal ve Gürdal Tosun kardeşler ile ilgili yaşadıkları anektodları ve hislerini anlattıkları video salonda duygusal anlar yaşattı.