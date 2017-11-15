Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar RTÜK’ü şikâyet yağmuruna tuttu. Televizyonda yayınlanan programlardan rahatsız olanlar, yılın başından bugüne dek RTÜK’e 125 bin şikâyet başvurusunda bulundu. Şikâyet hatlarının yanı sıra akıllı işaretler ve izleyici temsilcisiyle televizyon ve radyo programlarının denetimini sağlayan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna rekor düzeyde şikâyet başvurusu yapıldı. 1 Ocak -1 Kasım 2017 tarihleri arasında Üst Kurul’a gelen vatandaş şikâyetlerinin toplamı 125 bin 482’ye ulaştı. Bu dönemde yayınlanan programlar hakkındaki en yoğun şikâyet yüzde 23’le genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık kriterine ilişkin olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yüzde 34 ile kuşak programları en çok şikâyet edilen programlar olurken, onu yüzde 18 ile dizi filmler, yüzde 13 beceri ve direnç yarışmaları, yüzde 8 ile tele alışveriş ve yüzde 4 oranıyla sohbet programları takip etti. Şikâyetleri değerlendiren RTÜK, son olarak son olarak Sony Channel Türkiye’de yayınlanan “Hande Ataizi ile” adıyla yayımlanan programa en üst sınır olan yüzde 5 oranında para cezası ve 5 defa yayın durdurma cezası vermişti.

Damla Peker ANKARA