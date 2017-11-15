Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okan Çabalar’ı izlemeye gelenler arasında Demet Özdemir, Fatma Toptaş, Kıvanç Baran Arslan ve sevgilisi Nazlıhan Özcan da vardı.



OKAN ÇABALAR: “AŞKIN KENDİSİ BAŞTAN AŞAĞI KOMİK”

Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla bir araya gelen Okan Çabalar; “İlk defa böyle bir şey deniyorum ve çok heyecanlıyım. Uzun zamandır stand-up şov yapmak aklımdaydı. Mesleğe başlangıcım tramvayla başladığı için onlarla şovuma başlıyorum. Sahnede aşk da konuşuyoruz. Aşkın komik tarafları da var. Aslında aşkın kendisi baştan aşağı komik. Burada 1 saatlik bir performan olacak. Oyunumun uzun versiyonunda ilişkilerden daha çok bahsediyorum” diye konuştu.



Sahnede Michael Jackson dansı, günlük yaşamdan gözlemleri, mesleki anlamda yaşadığı bazı zorlukları, çocukluğundaki anılarını esprili bir dille anlatan Okan Çabalar seyircileri kahkaha krizine sokarak stand-up’taki yeteneğini de ispatladı.



