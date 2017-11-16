Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Metin Yıldız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 34. Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu’na katılmak üzere Kıbrıs’a gitti. Resepsiyon öncesi Radyo Havadis’in kuruluş yıldönümü özel programında Serdar Şengül’e konuk olan Yıldız’ı görmeye gelen Kıbrıslı hayranları kuyruklar oluşturdu. KKTC halkının sanata olan tutkusuna hayran olduğunu belirten Metin Yıldız, bir sinema filmi için çok yakında kamera karşısına geçeceğinin ve yeni bir dizi için de görüşmeler yaptığının müjdesini verdi.