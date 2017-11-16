Ünlü oyuncu Metin Yıldız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 34. Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu’na katılmak üzere Kıbrıs’a gitti. Resepsiyon öncesi Radyo Havadis’in kuruluş yıldönümü özel programında Serdar Şengül’e konuk olan Yıldız’ı görmeye gelen Kıbrıslı hayranları kuyruklar oluşturdu. KKTC halkının sanata olan tutkusuna hayran olduğunu belirten Metin Yıldız, bir sinema filmi için çok yakında kamera karşısına geçeceğinin ve yeni bir dizi için de görüşmeler yaptığının müjdesini verdi.
Metin Yıldız'a Kıbrıs'ta sevgi seli
16.11.2017 - 09:52 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 34. Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu’na katılmak için Kıbrıs'a giden başarılı oyuncu Metin Yıldız'ı görmek isteyen hayranları uzun kuyruklar oluşturdu
Etiketler : Metin Yıldız,kıbrıs,
520006 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/520006.aspx
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