Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit Tanrıseven

Türkiye’nin ‘en ünlü’ eğitim platformu yayın hayatına başladı. www.unlulerdenegitim.com’un lansmanı, geçtiğimiz gün Feriye Palace’ta çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. More Enstitü’nün kişilerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği uygulama farklı sektörlerde hayatımıza dokunan 33 ünlü simayı takipçileriyle buluşturuyor. Portal; Ali Gültiken, Ali Tanrıverdi, Aslı Altaylar, Ayça Törün, Aytuğ Kolankaya, Bahtiyar Engin, Burak Törün, Bülent Çolak, Bülent Korkmaz, Çağatay Öztürk, Didem Balçın, Ece Erken, Ece Vahapoğlu, Erkan Can, Ersin Düzen, Ezel Akay, Fatih Tekke, Fethi Karaduman, Fırat Aydınus, Güven Kıraç, Harun Erdenay, İlker Ayrık, Levent Ülgen, Mahmut Balçın, Metin Tekin, Murat Şeker, Nevşin Mengü, Orhan Kaynak, Ömür Gedik, Tümer Metin, Ümit Davala, Yunus Günçe ve Zafer Algöz’ün tecrübelerini zaman ve mekân kavramı dışında eğitim tutkunlarıyla buluşturmayı hedefliyor. ‘Başarı İçin Kariyer Yönetimi’nden ‘Güzel Konuşmanın Şifresi’ne, ‘Etkili İletişim Teknikleri’nden ‘Performans Yönetimi’ne kadar birçok konuyu kişisel eğitimine önem verenlerin bir tık uzağına taşıyan portal; ilk 6 ayda toplam 200 bin kullanıcının hayatına dokunmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra 29,90 TL’ye ünlü birinden eğitim almanın yolunu açan portal, ders sonunda eğitim alan kişilere o ünlü tarafından imzalanmış bir katılım belgesi gönderiyor.