Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit Tanrıseven

Sosyal medyada on binlerce takipçisi bulunan genç oyuncuya yönelik bu ilgi, yapımcıların da dikkatinden kaçmadı. Sinema filmi, dizi projeleri ve reklamlar için teklifler aldığını dile getiren Hardal, kendisine özellikle romantik rollerin verilmek istendiğini söyledi. Hardal’ın hayali ise Şener Şen, İpek Bilgin ve Çetin Tekindor gibi usta isimlerle bir sinema filmi projesinde kamera karşısına geçmek. Dünyaca ünlü yıldızlar arasında en çok Al Pacino ve Natalie Portman’ı beğendiğini belirten Berkay Hardal’ın en büyük hobisi ise futbol. Boş zamanlarını futbol oynayarak değerlendirdiğini söyleyen Hardal “Oyuncu olmasaydım kesinlikle futbolcu olurdum” diyor.