Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimeşru çocuğunu bulduğu gerekçesiyle Seda Sayan’la davalık olan Hale Soygazi, Akmerkez’de görüntülendi. Konuyla ilgili çok sert konuşan oyuncu, “Televizyonda DNA testi yapılmaz. Buna mahkeme karar verir. Duruşma gününü bekliyoruz. Ben bunun altında maddiyat yattığını düşünüyorum. Bilimsel olarak kanıtlanması çok kolay, çocuk doğurmadım. İnsanlar böyle programlara inanmasın” dedi.

Seda Sayan’ı kast ederek “O sunucu hanım için bir şey söyleyemem” diyen Soygazi, “Kimseyi kişisel olarak karşıma almıyorum. Kadınları aşağılayan programlar yapıyorlar. Aileleri parçalıyorlar” şeklinde konuştu. Oyuncu, “Seda Hanım sizden özür diledi mi?” sorusuna ise, “Beni aramasını istemem. ‘Artık Susma’ programından kimseyle konuşmam. Zaten, mahkemeden sonra benden özür dileyecek” açıklamasını yaptı.

Milliyet