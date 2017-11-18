Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu gündemden düşmeyen Eser Yenenler oldu. Eser, Acun ile anılarını anlatması Hülya'yı gülme krizine soktu.

"ACUN ILICALI BU MUYMUŞ?"

Eser Yenenler, hem patronu hem de çok yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'dan bahsederken Hülya Avşar'ı çok güldürdü. Eser, "Acun Ilıcalı'yı PlayStation oynarken görmeniz lazım. Yenilince bir çirkinleşiyor, 'Acun Ilıcalı bu muymuş?' dersiniz." ifadelerinde bulundu.

HÜLYA AVŞAR: ACUN'UN ÇİRKİN HALİNİ ÇEK BANA GÖNDER

Eser'in bu anlattıklarından sonra Hülya Avşar da "O çirkin hallerinden çek bana da gönder. Şantaj yapacağım ona" diyerek güldürdü.