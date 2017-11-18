Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçı Erol Evgin verdiği röportajda, Türkiye'de kendisini en rahatsız eden şeyin cehalet olduğunu söyledi.

ÜLKENİN YARISI ATIL VAZİYETTE EVDE BÖREK AÇIYOR



Ülkenin yarısının evde atıl vaziyette börek açtığını ifade eden Evgin, cehalet probleminin çözülmesi durumunda birçok problemin çözülebileceğini sözlerine ekledi.

"15 YIL İÇİMİZE KAPANIP..."



Posta gazetesine konuşan 70 yaşındaki Erol Evgin, "Türkiye’nin en temel problemi cehalet. Cehaleti çözdüğümüz zaman bu topraklarda her şeyi halledebiliriz. Yapılması gereken belli: 15 yıl içimize kapanıp, çağdaş eğitime yatırım yapmak... Cehalet olmasa trafikte binlerce kişi ölmez. Her yaz yüzlerce orman yanmaz. Kadına şiddet biter. Kadınlar bu ülkenin yarısı. Ülkenin yarısı, atıl vaziyette evde börek açıyor, başka da bir şey yapmıyor.

"CEHALET KALKARSA DEMOKRASİ GELİR"

Bu cehaleti ortadan kaldırırsak ülkeye demokrasi, insan hakları gelir. Ama sırf bu olmasın diye cehalete prim verenler var. “Ben cahil ve okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine (anlayış-sezgi) daha çok güveniyorum” diyerek bazıları maalesef cehaletten besleniyorlar." ifadelerini kullandı.





EVGİN VERDİĞİ BAŞKA BİR RÖPORTAJDA DA TEPKİ TOPLAMIŞTI



"Galiba eğitimli ülkeler için iyi bir çözüm demokrasi. Bize fazla geliyor. Bir manken kızımız “Dağdaki çoban ile benim oyum bir mi?” olacak demişti hatırlarsanız... Hoş değil o tanım ama şunu düşünüyorum; Okuma yazma bilmeyen, oyuna parmak basan bir kardeşimizle, ablamızla, annemizle 3 üniversite bitirmiş birinin birer oy hakkı olması adaletli mi geliyor size sorarım. Hiç hakça değil.

Bana adaletli gelmiyor bu durum. Herkes seçebilmeli tabii. O parmak basan ablamız muhtarını seçsin, biraz daha iyi eğitim alanı belediye başkanını seçsin."

Eleştirilerin ardından Erol Evgin şu basın açıklamasını yapmıştı:

"Bir gazeteye verdiğim röportajda; sağlıklı bir demokraside eğitimin önemini vurgulamak için verdiğim bir örnekten yola çıkarak yorum yapanlardan, röportajın tamamını okumalarını rica ediyorum. O kısa sohbette adalet ve eşitlik kavramları birbirine girmiş gibi görünüyor olabilir. Benim adaletten, eşitlikten ve demokrasiden yana olduğumu beni tanıyan herkes bilir. Rahmetli Vehbi Koç’un ünlü sözleri benim de anayasamdır: “Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Sözlerini "Hem ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına her türlü hakareti edeceksiniz hem de korkudan bahsedeceksiniz." şeklinde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerde bulundu:

"Bunlar kendi şerleriyle, kendi şirretlikleriyle, kendi karanlık ilişkileriyle milleti korkutmaya çalışıyorlar. Kendilerine buradan diyorum ki boş atıp dolu tuttuğunuz günler geride kaldı. Artık bu milletin size de söylediklerinize de yayınladığınız bildirilere de itibarı yoktur. Milletle, milletin değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle ve milletin temsilcileriyle kavga etmekten vazgeçmezseniz kendi çirkinliğinizin içinde boğulup gideceksiniz. Çıkmış bir tanesi kalkıyor diyor ki, bu muhtarların seçilmesini yanlış buluyorum, herkesin oyu geçerli olmamalıdır, milletin içinde de böyle tefrike gidenler var. Bunlar ne cins adamlar. Sen sanatçı olsan ne olur, profesör olsan ne olur, doçent olsan ne olur? Önce millete saygı duyacaksın, saygı, bu milletin hiçbirini küçümseyemezsin."