Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'in sadık izleyicisi Demet Akalın'a dün akşam yayınlanan 25. Bölümde minik bir sürpriz yapıldı.

DEMET'İN EVİNE BENZETTİLER

Dizinin yayını sırasında her hafta tweet atan ünlü şarkıcı'ya İstanbullu Gelin'den selam gönderildi. Yeni eve taşınan Dilara ile onu ziyaret'e gelen Senem arasında geçen diyalogta dekarasyon Demet Akalın'ın da yeni taşındığı evine benzetildi.

CEVAP GECİKMEDİ

Dizinin sosyal medya hesabından paylaşılan bu videoya ise Akalın'dan cevap geldi.

İşte sosyal medyadaki o diyalog;