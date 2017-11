Türkiye Gazetesi

Ünlü balerin Evlin Avidor, marketten 150 liralık et çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ünlü mimar Selim Yuhay'ın boşandığı eşi Evlin Avidor'un, İstanbul'da bir marketten 150 liralık et çaldığı iddia edildi. Daha önce de aynı markette et çaldığından şüphe edildiği için göz takibine alınan Avidor, market güvenliği tarafından polise ihbar edildi. Ünlü balerin tutuklanma istemiyle sevk edildiği Nöbetçi Hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Avidor hakkında hırsızlıktan dava açıldı.



SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ünlü balerin Evlin Avidor, 3 Kasım günü İstinye'de bulunan bir markete gitti. Marketin hızlı kasasından ödeme yaparak geçen Avidor, iddiaya göre aynı marketten daha önce defalarca kilo kilo et çaldığı şüphesiyle göz takibine alınmıştı. Yeniden markete giren Avidor, güvenlik tarafından tespit edilince göz takibine alındı. Alışverişini tamamlayan Avidor, hızlı kasadan ödeme yapıp geçtiği sırada güvenlik görevlisi tarafından durduruldu. Evlin Avidor, aldığı her şeyin parasını ödediğini iddia ederek marketten ayrılmak istedi. Market görevlileri tarafından durum polise ihbar edildi. Polislerin refakatinde Avidor'un poşeti incelendi. Avidor, aldığı 25 parçanın sadece 23'ünü ödemiş, kalan ikisini ödememişti. Bu durum genç kadının elindeki fişle de tespit edildi.

KAMERALAR İNCELENDİ

Güvenlik görevlisi, Avidor'un daha önce de aynı marketten defalarca et çaldığını anlatıp, güvenlik kameralarını delil olarak sundu. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan ünlü balerin, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Avidor hakkında savcılık tarafından hırsızlık suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.