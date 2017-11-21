Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dilan Çıtak'ın, babası Tatlıses'e karşı açtığı babalık davasını kazanabilmesi için nüfustaki babası Cem Çıtak'a karşı nesebin reddi davası açması gerekiyor. Mahkeme bu davanın açılması için Dilan Çıtak'a süre verdi. Tatlıses'in, 1988 yılında bir süre sevgili olduğu Işıl Çıtak'tan 1989 yılında dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak, babasının soyadını alabilmek için harekete geçti. Avukatı aracılığı ile 15.08.2017 tarihinde aile mahkemesine 'babalık' davası açtı.



Işıl Çıtak'ın 1993 yılında Cem Çıtak ile evlendiğini ve Dilan Çıtak'ın 2007'de ölen Cem Çıtak'ın nüfusuna kaydettirildiğini belirten Dilan Çıtak'ın avukatı, dilekçesinde şunları ifade etti:



"Işıl Çıtak ile Cem Çıtak'ın evliliği Dilan Çıtak'ın doğumundan sonradır. Olay müvekkilimin annesinin genç ve tecrübesiz oluşu, davalı Tatlıses'in kamuoyuna mal olmuş ünlü bir kişi olması sebebiyle bugüne kadar yasal zemine taşınamamış, daha sonrasında ise zaman aşımı engelinden dolayı dava açılamamıştır." Ancak buna rağmen Dilan Çıtak'ın babalık ve soyadı davası yasal birtakım engellere takıldı.



Dosyayı inceleyen mahkeme; ön inceleme duruşmasında, davanın askıya alınmasına karar verdi. Davacı Dilan Çıtak bir başka nüfusa kayıtlı olup o nüfusta görünen babanın nesebi reddedilmedikçe babalık davası görülemeyeceğinden dosyanın duruşmalardan çekilmesine, davacı vekiline nesebin reddi davası açılması için süre verilmesine karar verildi.

Açılan davalara karşılık davalı İbrahim Tatlıses, aleyhine açılan davayı özel yetki verdiği avukatı aracılığı ile kabul etti. Tatlıses'in avukatı Hayati Şahin mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde şöyle dedi:



"Müvekkilimizin verdiği talimat kapsamında aleyhe açılan davayı kabul ediyoruz. Başka herhangi bir inceleme yapılmaksızın davanın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz."