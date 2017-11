Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Caner Toygar Survivor'a mı katılacak' notu ile Survivor All Star sayfasının paylaşımını repost eden Caner Toygar kafaları karıştırdı. Evlendirme programı ile şöhreti yakalayan Caner Toygar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla "Survivor'a mı gidiyor?" dedikodularını alevlendirdi.



Yıllar önce bardak kırma hareketiyle hafızalara kazınan damat adayı Caner Toygar, yıllar sonra izdivaç programında Berke ile evlendi. Kısa sürede boşanma kararı alan Caner, yaptığı son paylaşım ile "Survivor'a mı gidecek" sorusunu akıllara getirdi.

BU SENE ÇOK FARKLI OLACAK

TV8'in fenomen yarışması Survivor bu sene bambaşka bir konseptle izleyici karşısına çıkacak. Yarışmada bir grup All Star ekibinden oluşurken diğer grup gönüllerden oluşacak. Acun Ilıcalı şu ana kadar All Star kadrosunda Merve Aydın, Nagihan Karadere ve Sema Aydemir'in olacağını açıkladı.



CANER SURVİVOR'A MI GİDİYOR?

Bu açıklamaların ardından Caner, Instagram hesabından Survivor fotoğrafı paylaşıp "her an her şey olabilir." diyerek kafaları karıştırdı. Caner'in Survivor'a katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

İşte Caner'in o paylaşımı: