Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya televizyon sektörünün en prestijli organizasyonlarından Uluslararası Emmy Ödüllerinde "En İyi Dizi" (Telenovela) ödülüne layık görülen Kara Sevda, bir ilki başardı.

EN İYİ YAPIM SEÇİLDİ

Türkiye'de ve dünyada 60'dan fazla ülkede milyonlarca izleyicinin iki sezon boyunca soluksuz takip ettiği Kara Sevda, 45. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "Telenovela" kategorisinde en iyi yapım seçildi. 20 Kasım Pazartesi akşamı New York'ta düzenlenen 45.Uluslararası Emmy Ödüllerinde, kendi kategorisinde Brezilya ve Kanadalı rakiplerini geride bırakarak ödülüne kavuşan Kara Sevda'nın ödülünü dizinin yönetmeni Hilal Saral, senaristlerinden Burcu Görgün Toptaş ve Ay Yapım'ın CEO'su Kerem Çatay aldı.