Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün akşam Neslihan adındaki bir arkadaşının doğum gününe katıldı. Geceden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yerlitaş, kullandığı skandal sözlerle tepki topladı. Peki Nur Yerlitaş ne dedi? Nur Yerlitaş'ın hangi sözleri tepki topladı

Bir ara Instagram'dan canlı yayın yapan Nur Yerlitaş, görüntülerde şarkıcı Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kaya ile konuşuyor.

Konuşma sonrasında ünlü modacı, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullandı.

Yerlitaş'ın bu görüntülerine takipçilerinden tepki geldi.

Yerlitaş'a takipçileri, "Size yakışmadı yazık", "Ekran önünde sevimli görünen yüzünüz göstermelikmiş" "Onlar olmasa siz o masada oturabilir miydiniz?" ve "Siz ve söyleminiz çok çirkindi esefle kınıyorum sizi" gibi yorumlarda bulundu.

Kaynak: Habertürk