Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York Güney Mahkemesi Savcılık Bürosundan yapılan açıklamada, Mesri’nin, HBO’nun sistemine korsan saldırı düzenleyerek, içlerinde Game of Thrones dizisinin de bulunduğu bazı yapımların henüz yayınlanmamış bölümlerini ve senaryolarını çalmakla suçlandığı belirtildi. Açıklamada, “Skote Vahshat” kod adını kullanarak korsan saldırı yaptığı iddia edilen Mesri’nin, HBO’un “Ballers”, “Curb Your Enthusiasm” ve “The Deuce” adlı yapımlarının da materyallerini çaldığı, bunun karşılığında HBO’dan fidye olarak 6 milyon dolar değerinde Bitcoin talep ettiği iddialarına yer verildi.